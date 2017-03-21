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21 Березень 2017, Київ 07:29
Новини | Міжнародні

Лукашенко звинуватив Захід у підтримці «п’ятої колони» в Білорусі

Перегорнутий портрет прзидента Білорусі Олександра Лукашенка під час акції протесту, Мінськ, 15 березня 2017 року

Перегорнутий портрет прзидента Білорусі Олександра Лукашенка під час акції протесту, Мінськ, 15 березня 2017 року

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 березня звинуватив західні спецслужби в підтримці у його країні так званої «п’ятої колони», яка загрожує стабільності.

Лукашенко, як передають його слова білоруські інформагенції, заявив, що «західні фонди під керівництвом західних спецслужб» намагаються «загострити ситуацію в Білорусі», підтримуючи «хуліганів», які провокують заворушення. Лукашенко додав, що його уряд реагуватиме на ці заворушення, які турбують його більше, ніж розгортання військ НАТО поблизу білоруського кордону.

Тисячі людей вийшли на вулиці різних міст Білорусі впродовж останніх тижнів на знак протесту проти непопулярних змін до трудового законодавства. Протестувальники незадоволені планами уряду із запровадження податку щодо людей, яких влада називає «соціальними паразитами», тобто безробітних. Виступи, які мають назву «марші недармоїдів», стали найбільшими за останні роки антиурядовими демонстраціями.

Протести тривають, попри невластиве Лукашенкові рішення відкласти запровадження законодавчих змін. Понад 150 учасників протесту були заарештовані по всій Білорусі з 1 березня.

Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, придушив за час свого правління опозицію і незалежні засоби інформації.

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