У Молдові після арешту за звинуваченням у корупції звільнений міністр сільського господарства

Президент Молдови Ігор Додон звільнив 20 березня міністра сільського господарства і продовольства Едуарда Ґраму через імовірну корумпованість цього чиновника.

«Я очікую на такі ініціативи в найближчому майбутньому. Є ще дуже багато корумпованих чиновників в уряді», – написав Додон у Facebook.

Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп минулого тижня звернувся до Додона із запитом про усунення Ґрами, який був затриманий як підозрюваний у причетності до схеми незаконного привласнення державних виноградників і будівель. Сам усунутий міністр заперечує будь-які порушення зі свого боку.

Антикорупційні прокурори твердять, що більше десятка осіб підозрюються в причетності до схеми незаконної оренди землі та будівель, які має у власності Національний коледж виноградарства і виноробства.

Прокуратура торік заарештувала 12 осіб у цій справі.

Молдова є одним із провідних виробників вина на пострадянському просторі. Близько 70% від загального обсягу виробництва вина торік експортувалися до Євросоюзу. У 2014 році, невдовзі після підписання Кишиневом угоди про асоціацію з ЄС, Росія заборонила імпорт молдовського вина, фруктів і деяких овочів.