Росія висловила послу Ізраїлю стурбованість через авіаудари в Сирії

Міністерство закордонних справ Росії 20 березня повідомило, що викликало посла Ізраїлю Ґері Корена, щоб висловити стурбованість щодо повітряних ударів, які минулого тижня були здійснені неподалік російських сил в околицях сирійського міста Пальміри.

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов заявив, що посол Корен був викликаний 17 березня.

Москва, яка бере участь у шестирічній громадянській війні в Сирії на боці президента Башара Асада раніше в цьому місяці повідомила, що понад 180 російських військових розпочали розмінування в Пальмірі.

Росія і Ізраїль створили «гарячу лінію», щоб уникнути інцидентів у небі Сирії. Богданов заявив, що Москва «хотіла б, щоб цей канал працював ефективніше».

Ізраїльські військові літаки вразили 17 березня на території Сирії кілька цілей. Це спричинило пуски ракет із боку урядових сил, що стало найбільш серйозним інцидентом між двома країнами після початку бойових дій. Військові Ізраїлю заявили, що метою ударів були позиції підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла».

Військові Сирії заявили про збиття ізраїльського літака, Ізраїль заперечив таку втрату.

19 березня міністр оборони Ізраїлю Авіґдор Ліберман погрожував знищити систему протиповітряної оборони Сирії «без найменших вагань», якщо такий інцидент повториться в майбутньому.

Росія розгорнула свої власні системи протиповітряної оборони в Сирії, щоб захистити свої сили на території цієї країни.

Інцидент у небі Сирії стався через кілька днів після зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Москві, де сторони обговорювали сирійський конфлікт.