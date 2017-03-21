Держсекретар США Тіллерсон відвідає Москву у травні

Держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснить свій перший візит до Росії в травні. Про це американське зовнішньополітичне відомство повідомило пізно ввечері 20 березня.

Тіллерсон відвідає Москву в межах європейського турне, після саміту «Групи семи» провідних країн світу в Італії. Візит до Росії відбудеться на тлі розслідування, яке у США триває у зв’язку з російськими кібератаками під час президентської кампанії, а також стосується зустрічей між російськими офіційними особами і кількома представниками виборчої кампанії Трампа.

Водночас у повідомленні Держдепартаменту йдеться, що Тіллерсон 5 і 6 квітня не відвідає саміт НАТО, який був би його перший шанс зустрітися з усіма 27 іншими союзниками по альянсу.США на цьому заході представлятиме заступник держсекретаря з політичних питань Том Шеннон.

Із посиланням на неназваних колишніх американських чиновників інформагенція Reuters повідомила, що Тіллерсон пропустить саміт НАТО у Брюсселі, щоб 6 і 7 квітня бути присутнім на переговорах між президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпінем на курорті Мар-а-Лаґо у Флориді.