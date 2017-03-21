Пакистан відкрив пункти перетину кордону з Афганістаном

Прем’єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф 20 березня наказав дві головні пункти перетину кордону з Афганістаном, назвавши це рішення «жест доброї волі».

Закриття пунктів пропуску 16 лютого створило проблеми тисячам людей. Пакистан ці пункти після того, як понад 130 людей загинули внаслідок серії нападів бойовиків, які, за твердженнями Ісламабада, живуть в Афганістані. Афганістан заперечує, що ці нападники базуються на його територіїх.

Гаджі Аслам, керівник організації водіїв по обидва боки кордону, заявляв, що близько чотирьох тисяч вантажівок перебували на афганській території, ще шість тисяч – на території Пакистану. Внаслідок цього, за його даними, згнили тонни свіжої плодоовочевої продукції, призначеної для експорту.