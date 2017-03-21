Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
21 Березень 2017, Київ 10:32
Новини | Міжнародні

Пакистан відкрив пункти перетину кордону з Афганістаном

Пункт перетину кордону Торкхам – між Афганістаном і Пакистаном

Пункт перетину кордону Торкхам – між Афганістаном і Пакистаном

Дивитись коментарі

Прем’єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф 20 березня наказав дві головні пункти перетину кордону з Афганістаном, назвавши це рішення «жест доброї волі».

Закриття пунктів пропуску 16 лютого створило проблеми тисячам людей. Пакистан ці пункти після того, як понад 130 людей загинули внаслідок серії нападів бойовиків, які, за твердженнями Ісламабада, живуть в Афганістані. Афганістан заперечує, що ці нападники базуються на його територіїх.

Гаджі Аслам, керівник організації водіїв по обидва боки кордону, заявляв, що близько чотирьох тисяч вантажівок перебували на афганській території, ще шість тисяч – на території Пакистану. Внаслідок цього, за його даними, згнили тонни свіжої плодоовочевої продукції, призначеної для експорту.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG