США заборонять перевезення великих електронних пристроїв на авіарейсах із країн Близького Сходу

Уряд США найближчим часом ухвалить рішення про тимчасову заборону на перевезення пасажирами з кількох країн Близького Сходу і Північної Африки великих електронних пристроїв на борту літаків, що прямують до США.

Заборона може стати чинною вже 21 березня, про неї повідомила авіакомпанія Royal Jordanian Airlines і офіційне інформаційне агентство Саудівської Аравії.

Посадові особи підтвердили AP, Reuters, CNN та іншим засобам інформації, що заборона буде поширюватися на прямі рейси до Сполучених Штатів з 10 аеропортів у восьми країнах Близького Сходу і Північної Африки. Вони не назвали, про які саме країни йдеться.

За даними Royal Jordanian Airlines, заборона не стосується мобільних телефонів та медичних приладів. Саудівська авіакомпанія припускає, що заборона стосуватиметься польотів до Нью-Йорка, Чикаго, Детройта та Монреаля.