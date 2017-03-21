Російська антидопінгова агенція назвала тимчасового керівника

Російська антидопінгова агенція (РусАдА), яка через імовірну причетність до приховування порушень була позбавлена повноважень на здійснення контролю спортсменів, 20 березня назвала нового виконувача обов’язків керівника.

Ним тимчасово стала Тетяна Чиркина, яка раніше була головним бухгалтером РусАдА, Її робота на цій посаді триватиме доти, доки організація не знайде кандидата на постійну роботу.

Чиркина змінила Анну Анцелович Antselovich, яка стала виконувачем обов’язків керівника РусАдА в грудні 2015 року, незабаром після того, як Всесвітня антидопінгова агенція призупинила співпрацю з російською структурою.

Співробітників Російської антидопінгової агенції звинувачують у приховуванні вживання заборонених препаратів російськими спортсменами. Тепер дослідження допінг-проб російських спортсменів покладене на Британське антидопінгове агентство.