У Верховній Раді заплановане голосування за аудитора НАБУ – депутат Соболєв

Голова комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв повідомив, що голосування за представника парламенту в групі з аудиту Національного антикорупційного бюро заплановане 21 березня на 11:00. Про це він написав у Facebook.

«Друзі, клептократи у парламенті хочуть голосувати за призначення Найджела Брауна аудитором Антикорупційного бюро близько 11:00. Приходьте під парламент. Позиція багатьох здатна захистити незалежність Антикорупційного бюро», – вважає Соболєв.

Заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко увечері в понеділок заявив, що аудитора НАБУ потрібно обрати 21 березня.

«Антикорупційним комітетом внесені дві кандидатури, завтра вони будуть в залі. Позиція нашої фракції – потрібно визначитися, проголосувати. Якщо одна з кандидатур набере 226 голосів, то питання буде вирішено, якщо ні, то тоді антикорупційний комітет має запропонувати інші кандидатури…», – зазначив заступник голови найбільшої у Верховній Раді фракції.

Верховна Рада минулого тижня відмовилася обирати свого представника для аудиту Національного антикорупційного бюро. Кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна подала частина народних депутатів з комітету з питань протидії корупції. Засідання комітету називали незаконним, але голова парламенту все ж таки поставив рішення на розгляд – для внесення в порядок денний не вистачило 21 голосу.

Згідно з українським законодавством, до комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент країни.

У 2017 році у НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.