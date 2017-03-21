Лещенко: Партія регіонів оплачувала послуги Манафорта через офшори

Депутат Верховної Ради Сергій Лещенко стверджує, що Партія регіонів оплачувала послуги американського політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків із сумнівною репутацією. Про це Лещенко заявив на прес-конференції в Києві 21 березня.

Лещенко стверджує, що документ, яким він оперує, розкриває методи фінансових взаємовідносин між колишнім президентом України Віктором Януковичем і його американським консультантом. Це договір, згідно з яким було здійснено один із тих платежів Манафорту, які згадуються в так званій «амбарній книзі Партії регіонів». Договір нібито передбачав постачання комп’ютерної техніки на суму 750 тисяч доларів, а не надання політичних консультацій. Платіж був проведений через банк у Киргизстані, твердить Лещенко.

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На думку депутата Лещенка, є всі підстави для початку кримінального розслідування як в Україні, так і в США, оскільки гроші надходили на рахунок Манафорта в американському Wachovia Bank у штаті Вірджинія. На прес-конференції Лещенко також пояснив, що новий документ він отримав наприкінці січня 2017 року від людей, які орендували київський офіс Манафорта після його від’їзду з України.

31 травня 2016 року видання «Українська правда» оприлюднило записи, які нібито свідчать про тіньові витрати Партії регіонів, згідно з якими, у другому півріччі 2012 року через «чорну бухгалтерію» було витрачено 66 мільйонів доларів.

Автори публікації, депутат із БПП Сергій Лещенко і головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик, розповідають: так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів отримали від анонімного джерела.

30 травня Національне антикорупційне бюро України почало розслідування на підставі заяви екс-заступника голови Служби безпеки України Віктора Трепака про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів.

Раніше в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня. Україна» Трепак заявив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівки низці колишніх і нинішніх високопосадовців. За його словами, йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів із загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів.