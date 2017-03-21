Суд у справі Чийгоза починає допитувати свідків захисту – адвокат

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму допитає 21 березня першого свідка з боку захисту в справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Як повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Чийгоза Микола Полозов, цим свідком стане голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

«Перша частина звинувачення – це складання злочинного плану 25 числа, тому нам потрібні всі подробиці, а Заїр – людина обізнана. Він знає і про структуру Меджлісу, і про взаємини всередині, як все відбувалося. Він нам розповість, чи складав Чийгоз цей злочинний план. Чи, може, бачив, як той сидів з олівцем і щось там креслив?», – сказав Полозов.

Адвокат заявив, що більше ніж 50 людей виявили бажання виступити свідками з боку захисту. «У нас не так багато свідків, які потрапили в обвинувальний висновок. Спочатку допитаємо тих, яких слідство визнало такими, а далі – в явочному порядку. Нам треба, щоб кількість була приблизно паритетною, але подивимося, як суд на це відреагує: чи буде перешкоджати в тому, щоб викликати цих свідків. Хоча за законом він не має такого права», – додав захисник.

За його словами, якщо суд задовольнить клопотання захисту про допит усіх свідків, то процес триватиме ще кілька місяців.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

Справу Чийгоза суд анексованого Криму розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – по заступнику голови Меджлісу Ахтему Чийгозу і окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.