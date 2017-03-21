Рада не змогла призначити Найджела Брауна аудитором НАБУ

Верховна Рада України на змогла обрати Найджела Брауна представником парламенту в групі з аудиту Національного антикорупційного бюро. За його кандидатуру на засіданні парламенту 21 березня проголосували 200 депутатів за необхідних 226.

Після цього спікер Андрій Парубій відправив питання на доопрацювання до антикорупційного комітету, який має внести на розгляд парламенту нову кандидатуру на посаду аудитора НАБУ.

Голова Верховної Ради поставив на голосування кандидатуру Брауна після того, як вона під час рейтингового голосування набрала більше голосів депутатів (202), ніж кандидатура Роберта Сторча (178).

Голова комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв 21 березня з трибуни парламенту виступив проти кандидатури Брауна і заявив, що «клептократи у парламенті» домагаються його призначення, щоб вплинути на НАБУ.

Частина депутатів від фракцій «Самопоміч», «Батьківщина», «Блок Петра Порошенка» блокували трибуну парламенту під час розгляду питання.

Верховна Рада минулого тижня відмовилася обирати свого представника для аудиту Національного антикорупційного бюро. Кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна подала частина народних депутатів з комітету з питань протидії корупції. Засідання комітету називали незаконним, але голова парламенту все ж таки поставив рішення на розгляд – для внесення в порядок денний не вистачило 21 голосу.

Згідно з українським законодавством, до комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент країни.

У 2017 році у НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.