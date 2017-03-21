Поліція посилює заходи безпеки у центрі Києва

Понад тисяча поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України охоронятимуть громадський порядок і безпеку в центральній частині Києва 21-24 березня, повідомляє київське управління поліції.

За повідомленням, у ці дні в столиці України відбудуться заходи з масовою участю громадян і засідання Верховної Ради України.

«Окрім урядового кварталу, посилені наряди правоохоронців нестимуть службу на зупинках громадського транспорту і в метрополітені», – повідомили в поліції і закликали учасників масових заходів не порушувати закон і дотримуватися встановлених правил поведінки.

Нинішній тиждень у Верховній Раді України є сесійним. Під час засідань парламенту біля будівлі зазвичай відбуваються акції протесту активістів із різними вимогами.