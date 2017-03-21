Росія: обвинуваченого у справі про захоплення театру на Дубровці засудили до 19 років тюрми

Суд у Росії 21 березня засудив Хасана Закаєва, обвинуваченого в причетності до нападу на театральний центр на Дубровці в Москві 2002 року, до 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.

Як повідомляє із залу суду кореспондент Радіо Свобода, Московський окружний військовий суд також зобов’язав обвинуваченого задовольнити низку цивільних позовів потерпілих на суму в кілька десятків мільйонів рублів.

На початку минулого тижня Хасан Закаєв виступив в суді з останнім словом, в якому заявив, що не знав про підготовку теракту, коли перевозив зброю, в зберіганні якої зізнався раніше. Сторона обвинувачення вимагала визнати Закаєва винним в пособництві при захопленні заручників і задовольнити всі цивільні позови.

Хасана Закаєва затримали в грудні 2014 року після 12 років розшуку. За даними ЗМІ, він відповідав за доставку в Москву зброї і вибухівки для нападу.

23 жовтня 2002 року в час показу мюзиклу «Норд-Ост» бойовики захопили театральний центр на Дубровці і три дні утримували в заручниках близько тисячі людей, вимагаючи виведення російських військ із Чечні.

26 жовтня влада Росії перервала переговори і віддала наказ про штурм будівлі. До зали, де перебували заручники, був пущений газ, склад якого досі засекречений. Загинули 130 людей, понад 700 постраждали. Всіх бойовиків убили.

У 2011 році Європейський суд з прав людини розглянув колективну скаргу потерпілих у теракті і визнав, що російська влада порушила право на життя і на справедливий судовий розгляд. Суд зобов’язав Росію виплатити грошові компенсації сім’ям жертв теракту і розслідувати обставини спеціальної операції, яка призвела до загибелі людей. Однак Слідчий комітет Росії відмовився порушувати кримінальні справи щодо відповідальних за штурм театрального центру.

Колишні заручники і родичі тих, хто загинув під час штурму, переконані, що відповідальність за численні жертви лежить не тільки на бойовиках, а й на російській владі. Вони вимагають назвати газ, який застосовувався при штурмі, а також людину, яка віддала наказ до початку атаки.