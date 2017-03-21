Папа Франциск попросив пробачення за роль Церкви у геноциді в Руанді

Папа Римський Франциск попросив пробачення за «гріхи і помилки Церкви і її членів» під час геноциду в Руанді 1994 року.

20 березня після зустрічі з президентом Руанди Полом Кагаме Франциск заявив, що насильство «спотворило обличчя» Римо-католицької церкви.

Понтифік висловив сподівання, що його вибачення буде сприяти зміцненню миру в цій африканській країні й «очищенню пам’яті».

У заяві Ватикан визнає, що деякі католицькі священики і черниці «піддавалися ненависті і насильству, зрадивши свою євангельську місію», беручи участь в геноциді.

У 1994 році понад 800 тисяч людей, переважно представників народу тутсі загинули від рук екстремістів із племені хуту. Під час геноциду загинули також представники хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів.



Вбивства почалися 6 квітня 1996 року невдовзі після того, як на підльоті до столиці Руанди Кігалі збили літак, на борту якого був руандійський президент Жувеналь Габ’ярімана.

Деякі масові вбивства відбувалися в церквах, де люди намагалися сховатися від переслідування.

Католицька церква в Руанді минулого року публічно просила вибачення за роль своїх представників у геноциді. До цього Церква відмовлялася від офіційних вибачень.