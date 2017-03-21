Поліція: невідомі пошкодили пам’ятник Щорсу в Києві, справу ще не порушили

Невідомі пошкодили пам’ятник Миколі Щорсу в Києві, повідомляє управління поліції столиці України.

За повідомленням, невідомі відпиляли бронзову ногу коня, що є частиною скульптурної композиції.

У поліції додали, що питання про відкриття кримінального провадження ще вирішують і шукають причетних до пошкодження монумента.

«До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від 36-літньої місцевої мешканки про те, що на вулиці Тараса Шевченка вона виявила пошкодження пам’ятника Миколі Щорсу. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, яка задокументувала відсутність передньої ноги у коня і написи на пам’ятнику», – йдеться в повідомленні поліції.

Коли саме стався інцидент – не повідомляють.

Влітку минулого року керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко заявив Радіо Свобода, що пам’ятник Щорсу в Києві демонтують після того, як Міністерство культури виключить його з переліку об’єктів культурної спадщини, бо поки що цей пам'ятник має охоронний статус.

За його словами, під таким захистом у Києві нині перебувають 14 пам’яток, які підлягають декомунізації, зокрема, пам’ятник Щорсу є об’єктом культурної спадщини національного значення.

У квітні 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про засудження комуністичного й нацистського режимів, що передбачає, серед іншого, й демонтаж таких пам’ятників.