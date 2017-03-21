Аспірант, що вивісив прапор України у Москві, заявляє про побиття в поліції

Аспірант історичного факультету Московського державного університету, який 18 березня із вікна своєї кімнати вивісив прапор України, заявляє, що його допитали і побили співробітники ФСБ Росії.

Аспірант вивісив прапор у той час, коли поруч відбувався мітинг-концерт на честь третьої річниці «приєднання Криму до Росії».

В інтерв’ю Радіо Свобода аспірант, який відмовився називати своє ім’я, повідомив, що після двох годин допиту його змусили під диктовку написати розписку про те, що він «згоден працювати інформатором».

За повідомленням російських ЗМІ, минулої суботи аспірант історичного факультету зробив прапор України із двох шматків тканини і почав розмахувати ним з вікна своєї кімнати. За його словами, його акція не мала політичного характеру. Він протестував проти витрати бюджетних коштів на «фестиваль», в той час як у його університету немає грошей на ремонт гуртожитків.

Аспіранта затримали із застосуванням сили, забрали з кімнати фотоапарат, телефон і ноутбук, привели у відділення поліції, де троє людей в штатському, які називали себе співробітниками ФСБ, провели допит. Пізніше поліцейські змусили аспіранта написати в протоколі, що він розмахував прапором і нецензурно висловлювався. Копію протоколу йому не дали, вручили лише квитанцію про штраф за дрібне хуліганство.

20 березня чоловік зафіксував побої (садна і порізи) в травмпункті. 21 березня він звернувся за допомогою до правозахисної організації «Комітет із запобігання катуванням».

За даними МВС Росії, у мітингу-концерті 18 березня біля будівлі Московського держуніверситету взяли участь 150 тисяч людей.

Незаконну анексію Криму Росією не визнають Україна і переважна більшість країн світу.