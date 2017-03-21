У Росії знизилося число вироків за екстремістські заклики – доповідь

Кількість засуджених за екстремістські висловлювання в Росії в 2016 році знизилася в порівнянні з попереднім роком, йдеться в щорічній доповіді інформаційно-аналітичного центру «Сова» про расизм і ксенофобію.

Експерти «Сови» нарахували 198 людей, яких засудили за екстремістські висловлювання в 2016 році. У 2015 році були засуджені 213 осіб. При цьому аналітики відзначили, що кількість вироків за висловлювання, як і раніше, випереджає кількість судових рішень за іншими екстремістськими злочинами загалом.

У 2016 році переважну більшість вироків знову винесли користувачам соціальних мереж за репости відеороликів і аудіозаписів, йдеться в доповіді.

Також у порівнянні з 2015 роком знизилася кількість вироків за насильницькі злочини з мотивів ненависті, за вандалізм і участь в заборонених організаціях, а також за висловлювання до позбавлення волі.

На думку авторів доповіді, можливою причиною зниження репресій є ослаблення боротьби влади з ультраправими угрупованнями, з якими активно боролися після анексії Криму в 2014 році.