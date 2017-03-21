СБУ викликає на допит дружину Губарєва

Служба безпеки України викликає на допит дружину одного з лідерів угруповання «ДНР» і так званого «народного губернатора Донеччини» Павла Губарєва, Катерину.

Згідно з повісткою, опублікованою в газеті «Урядовий кур’єр», Губарєву викликають на допит як підозрювану для проведення слідчих та процесуальних дій на 10:00 27, 28 і 29 березня.

У повістці йдеться, що Губарєву викликають у кримінальному провадженні, розпочатому 21 липня 2014 року за статтями «створення терористичної організації, керівництво такою організацією або участь у ній» і «фінансування тероризму».

Напередодні Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Павла Губарєва.

Губарєва підозрюють в зазіханні на територіальну цілісність і незалежність України, організації масових заворушень і причетності до діяльності терористичних організацій. СБУ оголосила Губарєва в розшук.

У березні 2014 року Губарєв проголосив себе «народним губернатором», коли сепаратисти у Донецьку захопили будівлю обласної адміністрації.

Конфлікт на частині Донбасу триває від квітня 2014 року. Відтоді бойовики угруповання «ДНР» контролюють частину Донецької області, зокрема місто Донецьк.