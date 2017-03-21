Українське посольство закликало чеських журналістів не помилятися у зображенні мапи України

Посольство України в Чехії звернулося з листом до редакції популярного чеського щоденника Lidové noviny із проханням публікувати мапу України без помилок.

Звернення викликане, як зазначено в листі, номером газети від 20 березня цього року, де в статті «Потік українців тече з Польщі» було опубліковане зображення карти України, «на якому відсутня її невід’ємна частина – Автономна Республіка Крим».

У листі до редакції чеської газети посол України в Чехії Євген Перебийніс, зокрема, наголошує, що це зображення, «на жаль, свідомо чи несвідомо, грає на руку російській пропаганді, яка використовує будь-яку можливість, щоб ввести в оману міжнародне співтовариство у питанні щодо територіальної приналежності Криму».

При цьому в листі, який Радіо Свобода має у своєму розпорядженні, зазначається, що анексія Криму Росією є грубим порушенням міжнародного права та міжнародних зобов’язань.

«Цей злочин був однозначно засуджений міжнародним співтовариством в ряді резолюцій міжнародних організацій, в тому числі в резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 68/262 від 27 березня 2014 «Територіальна цілісність України».

З точки зору міжнародного права, «Крим був, є і завжди залишатиметься територією України», мовиться у листі.

Російську окупацію Криму неодноразово засуджували МЗС і уряд Чехії.