У Києві офіційно запустили ініціативу #SOSмайбутнє із захисту пам’яток

У Києві 21 березня офіційно запустили соціальну ініціативу #SOSмайбутнє. Її засновники закликають усіх небайдужих фотографуватися з хештегом «SOS майбутнє» на фоні історичних будівель і культурних місць, що занепадають.

Як заявила ініціаторка проекту, засновниця Art Ukraine Foundation Наталія Заболотна ініціатива є національним моніторингом, метою якого є створення за допомогою небайдужих громадян національного реєстру об’єктів культурного надбання і соціо-культурної інфраструктури, які перебувають під загрозою закриття, зникнення або знищення, та пошуку рішень для їх відновлення, модернізації чи розбудови.

«Ми обурені тим, що у пріоритеті реформ наших можновладців немає головної реформи – у гуманітарній сфері», – сказала Заболотна.

До проекту вже долучилися філософ Мирослав Попович, режисер Роман Балаян, поет Іван Драч, літературознавець, професор Гарвардського університету Григорій Грабович, художники Олег Тістол, Борис Егизарян, Роман Мінін, Анатолій Криволап, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Афонін, меценат Євген Уткін, музичний діяч Тетяна Калініченко, знаменитий диригент Роман Кофман, журналіст, представник в Центральноєвропейській ініціативі Лариса Мудрак, академік Володимир Нудельман, хор «Щедрик».

Минулого тижня журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», опублікували дослідження щодо власників 24 будинків у Києві, які мають історичну, культурну чи архітектурну цінність, але при цьому закинуті та перебувають в аварійному стані. Результати дослідження опубліковані на мікросайті «Спадок у руїнах» на базі Радіо Свобода.