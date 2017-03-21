Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
21 Березень 2017, Київ 16:28
Новини | Політика

МЗС Франції занепокоєне мілітаризацією анексованого Криму

Франція закликала Росію звільнити усіх осіб, затриманих із порушенням міжнародного права

Франція закликала Росію звільнити усіх осіб, затриманих із порушенням міжнародного права

Дивитись коментарі

Міністерство закордонних справ Франції висловило стурбованість через мілітаризацію Росією окупованого Криму і погіршення ситуації з правами людини на півострові, що стосується, зокрема, кримських татар.

У заяві МЗС Франції від 21 березня йдеться, що, згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 19 грудня 2016 року, «надзвичайно важливо, щоб регіональні і міжнародні механізми моніторингу в галузі прав людини і неурядові організації, що захищають права людини, мали безперешкодний доступ до усієї території України, в тому числі до Криму і Севастополя».

«Франція закликає до звільнення усіх осіб, затриманих із порушенням міжнародного права», – йдеться в заяві.

«Через три роки після анексії Криму Росією, Франція, як і раніше, залишається рішуче налаштованою на повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Нехтування кордонами суперечить міжнародному праву і є прямою загрозою міжнародній безпеці і призводить до серйозних наслідків для міжнародного порядку, який захищає єдність і суверенітет усіх держав», – заявили в МЗС Франції.

У заяві наголошується, що міжнародне співтовариство, Європейський союз і Франція не визнають анексію Криму Росією.

Минулого тижня Європарламент у своїй резолюції закликав Москву звільнити понад 30 громадян України, які перебувають у в’язниці або стикаються з іншим обмеженням волі в Росії, анексованому Криму і на частині сходу України, контрольованій проросійськими сепаратистами.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG