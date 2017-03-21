МЗС Франції занепокоєне мілітаризацією анексованого Криму

Міністерство закордонних справ Франції висловило стурбованість через мілітаризацію Росією окупованого Криму і погіршення ситуації з правами людини на півострові, що стосується, зокрема, кримських татар.

У заяві МЗС Франції від 21 березня йдеться, що, згідно з резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 19 грудня 2016 року, «надзвичайно важливо, щоб регіональні і міжнародні механізми моніторингу в галузі прав людини і неурядові організації, що захищають права людини, мали безперешкодний доступ до усієї території України, в тому числі до Криму і Севастополя».

«Франція закликає до звільнення усіх осіб, затриманих із порушенням міжнародного права», – йдеться в заяві.

«Через три роки після анексії Криму Росією, Франція, як і раніше, залишається рішуче налаштованою на повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Нехтування кордонами суперечить міжнародному праву і є прямою загрозою міжнародній безпеці і призводить до серйозних наслідків для міжнародного порядку, який захищає єдність і суверенітет усіх держав», – заявили в МЗС Франції.

У заяві наголошується, що міжнародне співтовариство, Європейський союз і Франція не визнають анексію Криму Росією.

Минулого тижня Європарламент у своїй резолюції закликав Москву звільнити понад 30 громадян України, які перебувають у в’язниці або стикаються з іншим обмеженням волі в Росії, анексованому Криму і на частині сходу України, контрольованій проросійськими сепаратистами.