Гройсман обіцяв допомогти із вивезенням сміття зі Львова

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий допомагати вирішувати проблему зі сміттям у Львові і закликав керівників інших міст також надавати підтримку. Про це він сказав на засіданні правління Асоціації міст України. Між тим, він дорікнув міському голові Львова Андрію Садовому, що ця проблема не вирішувалась роками.

«Я готовий допомагати надалі вирішувати цю проблему. Але те, що відбулося, точніше не відбулося, за 10-11 років у Львові – це вже факт. Я просто називаю речі своїми іменами», – цитує Укрінформ слова прем’єр-міністра.

Раніше повідомлялося, що Андрій Садовий звернувся до Гройсмана з проханням допомогти із вивезенням сміття до проведення рекультивації теперішнього сміттєзвалища і початку будівництва сміттєперероблювального заводу, яке заплановано на наступний рік.

Наприкінці травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі під Львовом спалахнула пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог львівського комунального підприємства «Збиранка». Пізніше трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника так і не знайшли.

Після інциденту сміттєзвалище закрили, відтак постала проблема із вивезенням відходів львівських домогосподарств, оскільки, як говорив раніше міський голова Андрій Садовий, більшість міст відмовляються приймати на свої звалища сміття зі Львова, через що там створено умови надзвичайної екологічної ситуації.