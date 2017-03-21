У Росії не змогли прокоментувати повідомлення про візит держсекретаря США

У Росії представники Міністерства закордонних справ не змогли прокоментувати повідомлення Державного департаменту США про майбутній візит державного секретаря Рекса Тіллерсона до Москви.

Речниця МЗС Марія Захарова написала у фейсбуці, що міністерство наразі не має наміру ні підтверджувати, ні заперечувати повідомлень про такий візит.

«Але ми, безумовно, здивовані постійними витоками чутливої інформації з Вашингтона», – додала вона про повідомлення Держдепартаменту.

А заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що нічого не знає про плани держсекретаря США.

Увечері в понеділок агентство «Ройтерз» написало з посиланням на неназвану речницю Державного департаменту США, що Рекс Тіллерсон здійснить свій перший візит до Росії у квітні. За даними Держдепартаменту, він має відвідати Москву після участі в зустрічі голів МЗС країн «Групи семи», що відбудеться в Італії 10–11 квітня. Точної дати цього візиту не назвали. Таке саме повідомлення подало з посиланням на Держдепартамент і російське агентство «Інтерфакс».

Агентство «Ройтерз» додало з посиланням на двох неназваних посадовців США, що цей візит має відбутися 12 квітня.