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21 Березень 2017, Київ 18:03
Новини | Економіка

Данилюк: Україна розкаже МВФ про вплив блокади ОРДЛО на свою економіку і отримає транш

Міністр фінансів Олександр Данилюк обіцяє надати МВФ розрахунки найближчим часом

Міністр фінансів Олександр Данилюк обіцяє надати МВФ розрахунки найближчим часом

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Україна найближчими днями передасть Міжнародному валютному фонду розрахунки щодо впливу на українську економіку торговельної блокади руху товарів через лінію розмежування на Донбасі, повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Сьогодні є позиція Національного банку, зараз на базі цієї позиції ми уточнимо свої розрахунки, і після цього питання буде закрите», – сказав Данилюк.

Також міністр запевнив, що це ніяк не вплине на курс гривні.

Раніше рада директорів МВФ відклала обговорення третього перегляду програми для України і виділення чергового кредитного траншу в розмірі одного мільярда доларів, що було заплановано на 20 березня.

У Міністерстві фінансів України пояснили перенесення розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних урядові територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

20 березня Національний банк переглянув прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році, погіршивши його з 2,8% до 1,9% у зв’язку з тимчасовим припиненням переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.

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