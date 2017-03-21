Данилюк: Україна розкаже МВФ про вплив блокади ОРДЛО на свою економіку і отримає транш

Україна найближчими днями передасть Міжнародному валютному фонду розрахунки щодо впливу на українську економіку торговельної блокади руху товарів через лінію розмежування на Донбасі, повідомив журналістам міністр фінансів Олександр Данилюк.

«Сьогодні є позиція Національного банку, зараз на базі цієї позиції ми уточнимо свої розрахунки, і після цього питання буде закрите», – сказав Данилюк.

Також міністр запевнив, що це ніяк не вплине на курс гривні.

Раніше рада директорів МВФ відклала обговорення третього перегляду програми для України і виділення чергового кредитного траншу в розмірі одного мільярда доларів, що було заплановано на 20 березня.

У Міністерстві фінансів України пояснили перенесення розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних урядові територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

20 березня Національний банк переглянув прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році, погіршивши його з 2,8% до 1,9% у зв’язку з тимчасовим припиненням переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.