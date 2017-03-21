Штаб АТО: бойовики зосередили вогонь на донецькому напрямку, стріляють із танків

Бойовики на донецькому напрямку 21 березня застосовують важке озброєння, зокрема 120-міліметрові міномети і танки, заявляють у штабі української воєнної операції на Донбасі.

«Нині понад 80% ворожих обстрілів припадає на донецький напрямок», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вдень 21 березня на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

За повідомленням, ситуація залишається напруженою в районі Авдіївки, поблизу Луганського і шахти Бутівка.

«Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати Мінські домовленості», – заявляють українські військові.

Про постраждалих серед військових чи цивільних – не повідомляють.

В угрупованні «ДНР», що контролює частину Донецької області України, звинуватили українських військових в обстрілі своїх позицій із важкого озброєння. Сепаратисти заявили про обстріли околиць Донецька, Ясинуватої, Докучаївська. За повідомленням, у Ясинуватій поранений цивільний житель.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.