Росія: суд визнав мітинг проти корупції і за права людини акцією проти держави

У Росії суд у місті Єкатеринбурзі, центрі Свердловської області, відхилив позов через заборону мітингу прихильників опозиціонера й борця з корупцією Олексія Навального, заявленою метою якого було виступити проти корупції і за права людини.

Суд погодився з позицією представника міністерства громадської безпеки Свердловської області, яке й відмовилося узгодити мітинг, що таку акцію проти корупції і за права людини можна трактувати як акцію, спрямовану на підрив територіальної цілісності держави, насильницьку зміну конституційного ладу, підрив безпеки держави і агітацію, спрямовану на розпалювання соціальної і національної ненависті.

Олексій Навальний закликав своїх прихильників виходити на такі мітинги по всій Росії в неділю, 26 березня, на знак протесту проти того, що ані прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, ані його представники ніяк не прокоментували розслідування політика про коштовне нерухоме майно прем’єра, і з вимогою розслідувати звинувачення про можливу причетність прем’єра до корупції.

Як заявив Фонд боротьби з корупцією Навального 2 березня, Медведєв набув це майно, про яке йдеться в розслідуванні фонду, «незаконним шляхом». Фільм-розслідування про «корупційні схеми» Медведєва, який підготував фонд Навального, тільки на ютюбі набрав уже понад 10 мільйонів переглядів.

Мітинги, до яких закликав Навальний, наразі узгоджені в шести містах Росії, повідомлення про них подані ще у 55 містах. Також уже є й відмови влади у проведенні таких мітингів.