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21 Березень 2017, Київ 19:30
Новини | Політика

Конкурс з обрання голови правління НСТУ пройде 10 квітня, затвердили 8 претендентів

Члени Наглядової ради заслуховуватимуть презентації кандидатів, а після цього обиратимуть голову правління НСТУ шляхом таємного голосування

Члени Наглядової ради заслуховуватимуть презентації кандидатів, а після цього обиратимуть голову правління НСТУ шляхом таємного голосування

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Наглядова рада Національної суспільної телекомпанії допустила вісьмох претендентів до конкурсу на посаду голови правління НСТУ, який призначили на 10 квітня. Таке рішення ухвалили на засіданні Наглядової ради НСТУ.

До участі в конкурсі допущені Зураб Аласанія (колишній голова правління НТКУ), Роман Вибрановський (керівник проектів комунікації реформ Українського кризового медіацентру), Юрій Дараган (до квітня 2016 року – головний продюсер телекомпанії СТС, Сумська область), Олександр Зирін (незалежний телепродюсер, режисер-постановник), Олександр Зорка (до 2015 року – директор дирекції програм НТКУ), Олександр Коваленко (керівник цеху електропідстанцій НСТУ), Олег Наливайко (керівник Національного комітету з телебачення і радіомовлення) і Марек Сіерант (журналіст-фрілансер).

Члени Наглядової ради заслуховуватимуть презентації кандидатів, а після цього обиратимуть голову правління НСТУ шляхом таємного голосування.

Резервною датою для конкурсу буде 11 квітня.

На початку року в Україні офіційно ліквідували внутрішнє державне телерадіомовлення. Натомість Міністерство юстиції зареєструвало НСТУ як юридичну особу. Чиновники обіцяли вже восени презентувати повністю оновлений контент.

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