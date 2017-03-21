Конкурс з обрання голови правління НСТУ пройде 10 квітня, затвердили 8 претендентів

Наглядова рада Національної суспільної телекомпанії допустила вісьмох претендентів до конкурсу на посаду голови правління НСТУ, який призначили на 10 квітня. Таке рішення ухвалили на засіданні Наглядової ради НСТУ.

До участі в конкурсі допущені Зураб Аласанія (колишній голова правління НТКУ), Роман Вибрановський (керівник проектів комунікації реформ Українського кризового медіацентру), Юрій Дараган (до квітня 2016 року – головний продюсер телекомпанії СТС, Сумська область), Олександр Зирін (незалежний телепродюсер, режисер-постановник), Олександр Зорка (до 2015 року – директор дирекції програм НТКУ), Олександр Коваленко (керівник цеху електропідстанцій НСТУ), Олег Наливайко (керівник Національного комітету з телебачення і радіомовлення) і Марек Сіерант (журналіст-фрілансер).

Члени Наглядової ради заслуховуватимуть презентації кандидатів, а після цього обиратимуть голову правління НСТУ шляхом таємного голосування.

Резервною датою для конкурсу буде 11 квітня.

На початку року в Україні офіційно ліквідували внутрішнє державне телерадіомовлення. Натомість Міністерство юстиції зареєструвало НСТУ як юридичну особу. Чиновники обіцяли вже восени презентувати повністю оновлений контент.