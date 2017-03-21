У РНБО заявили про успішні запуски українських ракет

У Раді національної безпеки й оборони України заявили про успішні запуски українських ракет, вироблених держконцерном «Укроборонпром» і Державним космічним агентством України.

Як заявив секретар РНБО, під час випробувань провели перевірку системи керування ракетами і точності ураження цілей на максимальній дальності.

«Всі запуски відбулися успішно. Ракети точно вразили визначені цілі», – сказав секретар РНБО України.

Турчинов додав, що завдяки реалізації ракетної програми, затвердженої РНБО, «вже з четвертого кварталу 2016 року Збройні сили України почали одержувати потужну ракетну зброю, здатну надійно виконувати складні бойові завдання».

Секретар РНБО раніше заявляв, що Україна була змушена виготовляти і випробовувати ракети через російську збройну агресію та загрозу повномасштабного вторгнення.

Останнє випробування ракет, яке відбулося 1 грудня на півдні України біля кримського узбережжя, викликало обурення російської влади і погрози застосувати російські ракети проти українських пускових установок.