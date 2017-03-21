Найбільше обстрілів за добу зафіксовано на Донецькому напрямку – штаб АТО

Обстріли українських позицій у зоні конфлікту на Сході України тривають, повідомляють у штабі української воєнної операції на Донбасі. За добу вони нарахували 36 обстрілів, зокрема, із важкого озброєння, на всіх напрямках.

«Найгарячіше сьогодні було на Донецькому напрямку», – зазначають, однак, у штабі. За їхніми даними, по українських позиціях відкривали вогонь із гранатометів, мінометів та танка.

Даних щодо поранених та загиблих у сьогоднішньому звіті немає.

Як заявили ввечері 21 березня в угрупованні «ДНР», ними було зафіксовано 59 порушень режиму тиші за добу з українського боку, 9 будівель пошкоджено. За даними сепаратистів, 3 бойовиків загинуло і 2 поранено, також поранено одного цивільного.

Представники угруповання «ЛНР» заявили про 7 обстрілів з боку українських військових за добу.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.