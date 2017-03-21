У США підтвердили заборону брати електронні пристрої до кабіни авіарейсів із низки країн

У Сполучених Штатах Америки офіційно оголосили про заборону, анонсовану раніше в засобах інформації, брати електронні пристрої з собою до кабіни прямих авіарейсів із низки країн до США, мотивуючи це можливою терористичною загрозою.

Як заявили в Міністерстві внутрішньої безпеки США, пасажири дев’яти авіакомпаній, що здійснюють такі рейси з восьми країн Близького Сходу і Північної Африки, муситимуть здавати комп’ютери, планшети, фотоапарати, відеокамери, музичні плеєри й електронні ігри до багажу. Винятком залишаться мобільні телефони, включно зі смартфонами, які далі можна буде брати з собою до кабіни.

Ці обмеження будуть стосуватися прямих рейсів до США з Туреччини, Саудівської Аравії, Йорданії, Єгипту, Кувейту, Марокко, Катару й Об’єднаних Арабських Еміратів авіакомпаній Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates і Etihad Airways. Авіакомпанії мають вжити заходів, щоб запровадити ці обмеження з 7-ї години ранку за Грінвічем 25 березня.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що дані розвідки свідчать про невпинні плани «терористичних угруповань» готувати напади проти цивільної авіації. Ці угруповання «агресивно просувають новітні методи здійснення нападів, серед них пронесення вибухових пристроїв у різноманітних побутових речах», заявили в міністерстві. «Запровадження додаткових заходів безпеки посилює нашу здатність протистояти подальшим замахам на трансокеанське авіасполучення», – мовиться в заяві.

Посадовці у США заявляють, що заходи будуть діяти доти, доки загроза не зменшиться.

Вони будуть стосуватися приблизно 50 рейсів щодня.