Справу щодо катастрофи малайзійського «Боїнга» треба розглядати в Гаазі – Сторожук

Для України важливо, щоб справу щодо катастрофи літака рейсу МН17 розглянули в міжнародному кримінальному суді в Гаазі (Нідерланди). Про це в ефірі Радіо «Донбас.Реалії» заявив перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук. Він зазначив, що альтернативним варіантом так само може бути національний суд Нідерландів, де працює центральний офіс Спільної слідчої групи.

«Розслідування триває, але ми готові вже відправляти справи в суд. Єдина заковика, яка на сьогоднішній день є, – визначити підслідність суду. Ми розуміємо, що цей процес на сьогоднішній день заполітизований, тому що Росія постійно говорить про те, що у нас є конфлікт інтересів, це було на нашій території, і в цьому нас звинувачують», – сказав Сторожук.

Крім того, заступник генерального прокурора уточнив, що серед підозрюваних у цій справі є громадяни Росії.

Раніше міжнародна Спільна слідча група з розслідування обставин катастрофи авіалайнера MH17 «Малайзійських авіаліній» встановила 120 осіб-фігурантів кримінального провадження в цій справі.

Літак «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто перебував на борту.

Міжнародна Спільна слідча група під керівництвом прокуратури Нідерландів оголосила перші попередні офіційні підсумки розслідування. У доповіді йдеться про те, що зенітно-ракетна установка «Бук», із якої збили «Боїнг», була доставлена на територію України з Росії. За даними слідчих, місце пуску ракети – селище Первомайське, яке перебувало на момент катастрофи під контролем проросійських сепаратистів.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати «остаточною правдою», а висновки слідчих у Москві назвали «попередніми». У МЗС Росії назвали доповідь «упередженою».