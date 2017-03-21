Адвокати Ратка Младича попросили відпустити його на лікування до Росії – Гаазький трибунал

Адвокати колишнього військового командувача боснійських сербів Ратка Младича, якого нині судять за звинуваченнями в геноциді, звернулися з проханням тимчасово відпустити його з-за ґрат на лікування до Росії, повідомив створений під егідою ООН Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії, що працює в Гаазі в Нідерландах.

За цим повідомленням, адвокати заявляють, що здоров’я 74-річного Младича останнім часом помітно погіршилося, а Росія дає гарантії щодо його лікування і щодо повернення назад до Гааги.

Як мовиться у клопотанні адвокатів, відпустити Младича «було б єдино справедливим, гуманним і медично виправданим кроком, який забезпечить, що він доживе до винесення вироку».

Один із цих адвокатів Миодраґ Стоянович повідомив балканській службі Радіо Вільна Європа, що вони подали до трибуналу документи про стан здоров’я їхнього підзахисного і про гарантії Росії повернути його до Гааги після обстеження і лікування.

У Росії цих заяв іще не коментували.

Слухання на процесі у справі Младича завершилися у грудні. Нині судді розглядають можливий вирок.

Проти Ратка Младича висунули звинувачення за 11 пунктами, серед яких вчинення геноциду, злочинів проти людяності і злочинів проти законів і звичаїв війни, яку він як командувач війська боснійських сербів вів проти цивільних босняків, хорватів та інших несербів у Боснії й Герцеговині в 1992–1995 роках. Зокрема, його звинувачують в організації вбивства 1995 року близько восьми тисяч босняків-мусульман у боснійському місті Сребрениці чи в командуванні кількарічною облогою боснійської столиці Сараєва, внаслідок якої були вбиті й поранені тисячі мешканців міста. У разі визнання винним Младичеві загрожує довічне ув’язнення. Младич усі звинувачення відкидає.

Младича арештували в Сербії у травні 2011 року після майже 16 років пошуків і передали трибуналові в Гаазі. Суд над ним почався у травні 2012 року.