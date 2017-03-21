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22 Березень 2017, Київ 01:30
Новини | Міжнародні

У США припустили візит держсекретаря на зустріч голів МЗС країн НАТО, якщо її перенесуть

Рекс Тіллерсон пропустить зустріч НАТО, якщо її не перенесуть

Рекс Тіллерсон пропустить зустріч НАТО, якщо її не перенесуть

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У Сполучених Штатах Америки заявили, що державний секретар Рекс Тіллерсон може взяти участь у зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО за умови, якщо її перенесуть.

Як сказав речник Державного департаменту Марк Тонер, Вашингтон запропонував інші можливі дати, що підходили б для робочого календаря Тіллерсона, для перенесення цієї зустрічі, що наразі запланована на 5–6 квітня у Брюсселі.

За словами речника, США залишаються стовідсотково відданими союзові НАТО.

У НАТО після цієї заяви сказали Радіо Свобода, що перебувають із цього приводу в контакті з Держдепартаментом США. Але, сказав неназваний посадовець, у НАТО всі рішення ухвалюються консенсусом усіх 28 країн-членів.

У понеділок увечері в Держдепартаменті США повідомили, що Тіллерсон не візьме участі в зустрічі з НАТО 5–6 квітня, не пояснивши причин. Агентство «Ройтерз» додало з посиланням на неназвані джерела, що причиною є участь Рекса Тіллерсона в переговорах між президентом США Дональдом Трампом і головою Китаю Сі Цзіньпіном, що має відбутися на Флориді 6–7 квітня.

Це повідомлення викликало критичні відгуки і у самих США, і в інших країнах-членах НАТО. Критики пригадали попередні заяви Трампа, що заявляв свого часу про «застарілість» союзу НАТО і ставив під сумнів союзницькі зобов’язання США, обумовлюючи їх збільшенням витрат інших союзників на оборону.

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