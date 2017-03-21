У Росії випав із вікна адвокат родини Магнітського

У Росії випав із вікна п’ятого поверху і шпиталізований у важкому стані з тяжкими травмами юрист Микола Горохов, який, зокрема, представляв інтереси родини доведеного до смерті у слідчому ізоляторі юриста Сергія Магнітського і його колишнього працедавця, британського інвестора Вільяма Браудера, керівника інвестиційного фонду Hermitage Capital.

У Браудера спершу заявили, що Горохова «викинули з вікна», але, за подальшими даними, найімовірніше, може йтися про лиху пригоду. За повідомленнями, він із робітниками намагався підняти ванну на верхній поверх будинку в місті Троїцьку на околицях Москви за допомогою катеринки і троса, але приладдя не витримало. Родичі Горохова цього моменту не бачили.

Юристи Hermitage Capital додали, що останнім часом Микола Горохов як адвокат матері Сергія Магнітського Наталі Магнітської був залучений до низки процесів, у яких він намагався притягти до відповідальності і винних у смерті її сина, і тих посадовців, що здійснювали посмертне судове переслідування Магнітського і гальмували справу про його смерть.

Зокрема, в середу в Москві має початися розгляд апеляційної скарги на відмову суду нижчої інстанції розглянути справу про нові матеріали, що, як стверджують, мали довести причетність до смерті Магнітського злочинців спільно з посадовцями МВС Росії, в якому мав брати участь Горохов.

Сергій Магнітський, який працював для західного інвестиційного фонду Hermitage Capital, помер 16 листопада 2009 року у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від серцевих проблем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.

Магнітський потрапив за ґрати, звинувачений у розробці схеми уникнення російських податків для свого замовника, фонду Hermitage Capital. У фонді це звинувачення заперечують.

Магнітському висунули це звинувачення після того, як юрист заявив, що викрив цілком протилежне: схему, за якою податки, вже сплачені фондом, на суму у 230 мільйонів доларів викрали з російського бюджету посадовці Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації та інших державних органів Росії. Російська влада це звинувачення заперечує.

Справу про смерть Сергія Магнітського закрили наприкінці 2012 року виправданням обвинувачених працівників СІЗО. Сам Магнітський у липні 2013 року був визнаний винним у справі про несплату податків посмертно. Адвокати, колеги і родина юриста наполягають, що кримінальне переслідування, тим більше посмертне, є незаконним.