На Донбасі поранений один український воїн – штаб

У зоні бойових дій 21 березня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 76 обстрілів позицій Збройних сил України на всіх оперативних напрямках. Українські військові, як стверджує штаб АТО, «в окремих випадках… відкривали вогонь у відповідь».

Як ідеться в ранковому зведенні, заборонені мінськими домовленостями міномети та артилерію калібрів понад 100 міліметрів бойовики застосували на Донецькому та Маріупольському напрямках – під Авдіївкою, Зайцевим, Широкиним, Лебединським та в інших місцевостях.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що Збройні сили України 21 березня обстріляли околиці Донецька та Горлівки. В угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілі села Калинове.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.