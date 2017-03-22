В ООН вшанували померлого посла Росії Чуркіна

У залі Генеральної Асамблеї ООН 21 березня хвилиною мовчання вшанували пам‘ять померлого місяць тому посла Росії в ООН Віталія Чуркіна.

Дипломати зі 193 країн-членів ООН провелди жалобну церемонію в присутності дружини дипломата Ірини та його сина Максима.

Назвавши російського колегу «дорогим другом», президент Генеральної асамблеї Пітер Томсон заявив, що «в театрі дипломатії посол Чуркін був гігантом, глибоким і красномовним інтелектуалом із гострим розумом»

Заступник посла ООН в Німеччині Юрґен Шульц вказав, що те, як Чуркін виконував свою роботу, зробило його «знаковою фігурою».

«У світі дипломатії, немає більшого компліменту, ніж поважати тих, із ким не згоден. Посол Чуркін заслужив це повага з боку всіх, незалежно від політичних розбіжностей», – додав німецький дипломат.

Посол Росії в ООН Віталій Чуркін раптово помер 20 лютого, за день до свого 65-річчя. Зранку того дня йому стало зле в робочому кабінеті у Нью-Йорку, він був шпиталізований, але лікарі не змогли врятувати його життя.