Мережа Twitter заблокувала понад 376 тисяч акаунтів через «пропаганду тероризму»

Мережа мікроблогів Twitter заявила 21 березня, що в другій половині 2016 року заблокувала понад 376 акаунтів через «пропаганду тероризму». Таким чином, цей показник зріс на 60% порівняно з попереднім піврічним періодом.

Остання хвиля блокувань довела загальну кількість заблокованих акаунтів до понад 636 тисяч від серпня 2015 року, коли Twitter активізував боротьбу з «насильницьким екстремізмом», ідеться в повідомленні компанії.

Twitter, Facebook та інші соціальні мережі знаходилися під тиском з боку урядів багатьох країн світу. Вони наполягають на блокуванні бойовиків, які використовують платформи для залучення нових членів екстремістських угруповань і координації нападів.

Мережа Twitter уперше вказала на існування урядових запитів щодо блокування повідомлень, розміщених журналістами і новинними організаціями. Згідно з оприлюдненими даними, Туреччина є найактивнішою країною в прагненні видалити повідомлення засобів інформації.