Речник Манафорта заперечив нові звинувачення Лещенка

Речник політтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мелоуні назвав «безпідставними» нові звинувачення на адресу свого шефа. Про це він заявив, коментуючи оприлюднену 21 березня заяву депутата Верховної Ради України Сергія Лещенка, що Партія регіонів оплачувала послуги Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків із сумнівною репутацією.

Про таку заяву речника Манафорта повідомляють британське видання The Telegraph (із посиланням на дані інформагенції Associated Press), а також Бі-Бі-Сі. Інших подробиць ці засоби інформації не наводять.

Колишній журналіст-розслідувач Сергій Лещенко оприлюднив 21 березня на прес-конференції в Києві датований 2009 роком фінансовий документ, нібито підписаний Манафортом. Ідеться про платіж у сумі 750 тисяч доларів, здійснений на адресу компанії Davis Manafort за постачання 501 комп’ютера. Гроші надійшли від зареєстрованої в Белізі офшорної компанії через банк у центральноазійській державі Киргизстан.

Лещенко стверджує, що контракт може бути прикриттям для виплат Манафорту за роботу, яку він зробив в Україні для очолюваної на той час Віктором Януковичем Партії регіонів.

Вперше деталі про тіньові витрати Партії регіонів повідомило 31 травня 2016 року видання «Українська правда», в якому до отримання депутатського мандата працював Сергій Лещенко. Тоді видання оприлюднило записи, які нібито свідчать про тіньові витрати Партії регіонів, згідно з якими, у другому півріччі 2012 року через «чорну бухгалтерію» було витрачено 66 мільйонів доларів. Цього разу Лещенко заявляє про існування не лише готівкових розрахунків, а й банківських переказів.

30 травня Національне антикорупційне бюро України почало розслідування на підставі заяви екс-заступника голови Служби безпеки України Віктора Трепака про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів.