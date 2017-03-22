США дотримуватимуться положень ядерної угоди з Іраном – радник Трампа

Старший радник американського президента Дональда Трампа з ядерних питань Крістофер Форд заявив, що Сполучені Штати на даний момент дотримуватимуться положень ядерної угоди, укладеної між Іраном і світовими лідерами. Вашингтон водночас прагне, щоб і Тегеран також гарантував чітке виконання домовленостей.

Також Форд сказав 21 березня у Вашингтоні, що адміністрація Трампа віддана своїм зобов’язанням за цією угодою, попри те, що сам президент її неодноразово критикував.

Також радник Трампа наголосив, що Білий дім розглядає угоду Ірану разом з іншими домовленостями про ядерну зброю, яких Сполучені Штати досягли за правління попередніх адміністрацій.

«Поки що нічого не вирішено, США намагатимуться дотримуватись ядерної угоди Ірану та вимагатимуть від Ірану її дотримання також», – сказав він на заході Фонду Карнеґі за міжнародний мир.

Також він відзначив «напруженість» між метою ядерного роззброєння та вимогами про безпеку Сполучених Штатів і їхніх союзників. Форд заявив, що адміністрація Трампа розглядає варіанти відповідей на нещодавнє розміщення Росією ядерних крилатих ракет.

Відповідно до ядерної угоди, укладеної 2015 року Іраном і світовими державами, Тегеран погодився обмежити свою ядерну діяльність в обмін на поступове зняття санкцій, накладених через його ядерну програму.