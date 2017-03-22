Посольство України в Мінську прокоментувало заяву Лукашенка щодо «таборів бойовиків»

Посольство України в Білорусі поширило заяву з приводу висловлювань Олександра Лукашенка про «табори бойовиків» в Україні, де начебто готують потенційних учасників масових заворушень у Білорусі. Також у заяві згадуються слова, що звучали в передачі «Дзвінок другу» на державному телеканалі «Білорусь-1», повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Мінську.

«Посольство України в Білорусі з жалем відзначає, що останнім часом для білоруського інформаційного простору актуальними стали питання інформаційної гігієни: звинувачення громадян України у можливій причетності до екстремістської діяльності, принизливі визначення на адресу героїв Небесної сотні і захисників Революції гідності», – ідеться в заяві дипломатичного представництва України.

«Такі інформаційні пасажі ображають честь і гідність українських громадян, не сприяють підтриманню авторитету Білорусі як миролюбного майданчика для розвитку конструктивного діалогу, націленого на підтримку добросусідських відносин з Україною», – наголошують у посольстві України в Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 березня заявив про затримання в країні «кількох десятків бойовиків, які готували провокації зі зброєю». За словами Лукашенка, їхні тренувальні табори були в районі Бобруйська і Осиповичів.

«Решта таборів – в Україні, по-моєму, в Литві або в Польщі, не буду стверджувати, але десь там. Гроші йшли через Польщу і Литву до нас. Ми буквально в ці години затримали пару десятків бойовиків, які готували провокацію зі зброєю», – сказав Олександр Лукашенко 21 березня у Могилеві.

Заяви про нібито причетність України до «масових заворушень» у Білорусі звучать не вперше прозвучали напередодні президентських виборів 2015 році , тоді казали про нібито затриманих «200 українців з битами і однією гранатою», також «український слід» знаходили в акціях протесту.

Раніше цього тижня білоруські прикордонники заявляли про «прорив кордону» з боку України озброєними людьми на джипі. Але пізніше білоруська сторона визнала аргументи української сторони з приводу інциденту з автомобілем: підстав говорити про те, що автомобіль прибув з українського пункту пропуску, немає.