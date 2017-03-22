У Запоріжжі невідомі залили фарбою пам’ятну дошку, присвячену добровольцям

Невідомі особи облили чорною фарбою пам’ятну дошку, встановлену у Запоріжжі на вулиці Добровольчих батальйонів. На ній було перелічено імена 11 українських добровольців з Запоріжжя, які загинули під час воєнних дій на Донбасі. Пам’ятну дошку відкрили 13 березня цього року до Дня українського добровольця.

«Інформаційну дошку облили невідомі вандали. Я думаю, що діяли з політичних міркувань. Облили чорною фарбою. Вже відвіз заяву до СБУ. До поліції також звісно напишемо. Попередні інциденти свідчать, що дуже важко знайти винних. Єдине можу сказати, що таку ж фарбу, такий почерк був, коли облили дошку на вулиці Богдана Завади в кінці цього року. Можливо діє одна група, або кілька осіб. Табличку найближчими днями замінять», – повідомив заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко.

Напередодні ввечері світлини з місця події оприлюднив у соціальній мережі на сторінці у Facebook депутат Запорізької міськради, ветеран війни на Донбасі В’ячеслав Зайцев.

Як повідомили у прес-службі Національної поліції області, жодних заяв щодо інциденту до них поки не надходило. Правоохоронці проводять власну перевірку за фактом наруги над пам’ятною дошкою.

Раніше, 24 січня цього року невідомі особи також залили чорною фарбою у Запоріжжі меморіальну дошку загиблого запорізького бійця АТО, Героя України Богдана Завади.