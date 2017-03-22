КНДР провела невдалий запуск ракети – американські військові

Черговий запуск ракети Північною Кореєю, проведений 22 березня, виявився невдалим, заявили американські і південнокорейські офіційні особи. Це сталося менш ніж через два тижні після того, як Північна Корея оголосила про великий прорив у розвитку своєї ракетної програми.

В останні тижні Пхеньян викликав занепокоєння в регіоні проведенням серії випробувань ракетної зброї. Посол США з питань політики Північної Кореї Йозеф Юн 22 березня зустрівся в Сеулі зі своїм південнокорейським колегою Кім Хон Кюном, щоб обговорити проблему КНДР, яка перебуває під санкціями Організації Обєднаних Націй через свої атомну і ракетну програми.

Запуск 22 березня був проведений з місця, розташованого недалеко від міста Вонсан, на східному узбережжі Північної Кореї, звідти ж в минулому році вже були запущені кілька ракет середньої дальності. Всі спроби, крім однієї, були невдалими.

«Тихоокеанське командування США виявило те, що ми оцінюємо як невдалу спробу запуску ракет у Північній Кореї», – заявив прес-секретар Тихоокеанського командування США Дейв Бенхам. За його словами, ракета вибухнула через кілька секунд після запуску. Південнокорейські військові представники також заявили, що зафіксували помилку при запуску ракети.

Із наявних повідомлень неясно, яка саме ракета була задіяна. Північна Корея випустила чотири балістичних ракети 6 березня і раніше цього тижня. Пхеньян випробував ракетний двигун, який лідер Кім Чен Ин назвав «новим народженням» для ракетної галузі країни.

З початку 2016 року Північна Корея знехтувала резолюціями, ухваленими в США, провівши два ядерних випробування і низку запусків ракет. Пхеньян прагне розробити ракети дальньої дії з атомними боєголовками, які можуть досягти Сполучених Штатів.

17 березня державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що терпіння щодо програми розробки зброї КНДР закінчилося. Він сказав, що всі варіанти, включаючи військові дії, «є на порядку денному», якщо Північна Корея загрожуватиме південнокорейським або американським силам.