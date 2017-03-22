Афганістан вітає можливе збільшення військового контингенту США

Афганістан прагне, щоб Сполучені Штати надіслали більше сил на допомогу в опорі бойовикам «Талібану» та угруповання «Ісламська держава». Про це 21 березня заявив міністр закордонних справ Афганістану Салахуддін Раббані.

Він привітав нещодавній заклик командувача сил США в Афганістані генерала Джона Ніколсона залучити ще кілька тисяч військових зі Сполучених Штатів або з інших країн-партнерів, щоб допомогти афганцям вийти зі скрутного становища.

Адміністрація Трампа ще не визначилася щодо збільшення контингенту у відповідь на запит Ніколсона.

Приблизно 8 400 американських військових зараз перебувають в Афганістані. Вони беруть участь в окремих антитерористичних операціях і навчають бійців афганської армії.