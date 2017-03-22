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22 Березень 2017, Київ 13:33
Новини | Міжнародні

Бельгія мовчанням вшанувала пам’ять загиблих у брюссельських терактах

Поліцейський стоїть біля стіни брюссельського аеропорту «Завентем», де вшановують пам'ять загиблих внаслідок минулорічних терактів, 22 березня 2017 року

Поліцейський стоїть біля стіни брюссельського аеропорту «Завентем», де вшановують пам'ять загиблих внаслідок минулорічних терактів, 22 березня 2017 року

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Бельгія хвилиною мовчання вшанувала пам’ять 32 людей, які загинули внаслідок двох терактів у Брюсселі 22 березня минулого року.

Король Філіп і королева Матильда разом із прем’єром Чарльзом Мішелем і сотнями інших людей відвідали церемонію в брюссельському аеропорту «Завентем», де два смертники підірвалися рік тому, вбивши при цьому 16 людей у залі відправлень.

«22 березня 2016 року назавжди залишиться в наших серцях… Ми стоїмо тут об’єднані», – сказав представник аеропорту після того, як зачитав імена тих, хто загинув.

Король і королева потім поїздом поїхали до станції метро «Мельбек» у центрі Брюсселя і приєдналися до іншої групи людей, які вшановували пам’ять 16 людей, загиблих тут рік тому під час вибуху.

Пізніше сьогодні в європейському кварталі бельгійської столиці, де розташовані інституції ЄС, мають відкрити новий меморіал у пам’ять про жертв терактів.

Понад 320 людей були поранені внаслідок нападів, які, за даними слідчих, здійснили бойовики угруповання «Ісламська держава» через мережу, яка також стоїть за нападами у Парижі в листопаді 2015 року, коли загинули 130 людей.

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