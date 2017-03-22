Бельгія мовчанням вшанувала пам’ять загиблих у брюссельських терактах

Бельгія хвилиною мовчання вшанувала пам’ять 32 людей, які загинули внаслідок двох терактів у Брюсселі 22 березня минулого року.

Король Філіп і королева Матильда разом із прем’єром Чарльзом Мішелем і сотнями інших людей відвідали церемонію в брюссельському аеропорту «Завентем», де два смертники підірвалися рік тому, вбивши при цьому 16 людей у залі відправлень.

«22 березня 2016 року назавжди залишиться в наших серцях… Ми стоїмо тут об’єднані», – сказав представник аеропорту після того, як зачитав імена тих, хто загинув.

Король і королева потім поїздом поїхали до станції метро «Мельбек» у центрі Брюсселя і приєдналися до іншої групи людей, які вшановували пам’ять 16 людей, загиблих тут рік тому під час вибуху.

Пізніше сьогодні в європейському кварталі бельгійської столиці, де розташовані інституції ЄС, мають відкрити новий меморіал у пам’ять про жертв терактів.

Понад 320 людей були поранені внаслідок нападів, які, за даними слідчих, здійснили бойовики угруповання «Ісламська держава» через мережу, яка також стоїть за нападами у Парижі в листопаді 2015 року, коли загинули 130 людей.