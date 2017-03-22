Рада закликає США укласти оборонну угоду з Україною і надати статус союзника поза НАТО

Верховна Рада України закликала Конгрес Сполучених Штатів Америки укласти оборонну угоду з Україною і надати їй статус основного союзника поза НАТО. Відповідну постанову підтримали 232 народні депутати на засіданні українського парламенту 22 березня.

Народні депутати вважають, що надання Україні статусу основного союзника поза НАТО й укладення двосторонньої оборонної угоди між Україною і США матиме значний вплив на припинення російської агресії проти України, стримування агресора і запобігання розпалюванню великої війни в Європі.

«Це є в інтересах України, США, Європи і усього світу», – наголошується у зверненні.

Цього місяця у Палаті представників Конгресу США проголосували за законопроект про національну оборону на 2017 рік, в який закладено 150 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. В бюджеті минулого року на ці ж цілі було закладено 350 мільйонів доларів. Підтриманий Палатою представників законопроект виділяє 150 мільйонів доларів на решту поточного бюджетного року – тобто до 1 жовтня 2017 року.

Як заявив посол України в США Валерій Чалий, 350 мільйонів, що зазначаються в поточному бюджеті, що вже ухвалений, «ніхто не знімав».

Оскільки бюджет на оборону на 2017 рік не був вчасно прийнятий, діє так звана бюджетна резолюція (Continuing Resolution). Згідно з нею, гроші витрачаються відповідно до обсягів, закладених в бюджет попереднього року.

Бюджет про національну оборону має ще бути проголосований в Сенаті, який може запропонувати власну версію, а потім – підписаний президентом. Не виключено, що сума допомоги Україні в Сенаті зросте. Це вже траплялося раніше, бо в ключових для цього процесу комітетах Сенату – «друзі України».