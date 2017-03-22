Верховний суд Росії залишив у силі вирок обвинуваченій у зв’язках з ісламістами

Верховний суд Росії 22 березня залишив у силі вирок Варварі Карауловій, засудженій на чотири з половиною роки позбавлення волі за звинуваченням у спробі приєднатися до радикального угруповання «Ісламська держава». Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Вирок Карауловій оголосили 22 грудня минулого року.

Представники захисту оскаржили рішення суду, назвавши вирок занадто суворим. Обвинувачення вимагало для Караулової п’ять років позбавлення волі. Сама дівчина просила суд про поблажливість. До цього вона відмовилася від попередніх свідчень, заявивши, що дала їх під тиском слідства і державного захисника.

Студентку філософського факультету Московського державного університету Варвару Караулову (змінила ім’я на Олександру Іванову) затримали в червні минулого року при спробі перетнути турецько-сирійський кордон. У листопаді проти до неї порушили кримінальну справу.

Батьки Караулової пояснюють її дії закоханістю в ймовірного вербувальника «Ісламської держави».