Мер Одеси хоче отримати допомогу від ЄС на берегоукріплення

Участь Одеси у проектах Євросоюзу, зокрема, проекту із берегоукріплення і протизсувних ініціатив – таку мету переслідує голова одеської міської ради Геннадій Труханов, який наразі перебуває із робочим візитом у Брюсселі.

«Одеса, яку ми ще називаємо «південною столицею України», безумовно, українське місто у складі єдиної і неподільної України, попри всі маніпулювання, що наразі відбуваються. Нам відомо, що наші сусіди – Болгарія та Румунія – отримали суттєву допомогу на берегозахист і берегоукріплення. Ця проблема нині дуже гостро постала в Одесі. Ми намагаємося «достукатися» до Єврокомісії та Європарламенту, щоб Україну теж долучили до списку держав, яким надається допомога ЄС у цьому сенсі», – заявив Радіо Свобода мер Одеси.

Геннадій Труханов уточнює, що сусідня Болгарія, за його даними, для берегоукріплень і протизсувних систем отримала від ЄС понад 200 мільйонів євро, а Румунія – понад 400 мільйонів.

«Без такої допомоги та глобальних проектів з боку європейських партнерів, бюджет міста Одеси не в змозі владнати з цими проблемами. Тим часом, сама Україна й без цього має на що витрачати бюджетні кошти, бо проблем і завдань є багато. Тому, в рамках процесу децентралізації, яка успішно працює в Україні, ми вже вдруге у Брюсселі для налагодження зв’язків», – сказав Геннадій Труханов.

Протягом візиту до євроустанов представники одеської мерії, зокрема, провели переговори зі старшим радником Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, що опікується дипломатією в сфері економіки, Ангело Пангратісом, керівником відділу екологічної політики держав «Східного партнерства» і Генеральної дирекції з навколишнього середовища Єврокомісії Гендлі Ніком і радником генерального директора із питань координації та політики «Східного партнерства» Майклом Ральфом.

Рішення щодо співробітництва у сфері популяризації Одеси в державах ЄС, було ухвалене із директором Європейської організації публічного права (EPLO), професором Спиридоном Флогатісом, який є прямим нащадком одного з перших бургомістрів Одеси Теодороса Флогатіса, – повідомили у Брюсселі представники делегації одеської міськради.