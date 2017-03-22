Чубаров: санкцій проти Росії недостатньо для повернення Криму

Нинішніх санкцій проти Москви недостатньо для того, щоб змусити Росію повернутися в межі міжнародного права. Про це заявив журналістам у парламенті народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає сайт БПП.

«Сьогодні санкції проти Росії діють, але вони недостатні для того, аби змусити Росію повернутися в межі міжнародного права. Тому ще має бути введено ембарго на енергоносії, які видобуваються на території Росії, наприклад, нафта. Також має бути здійснено відключення банківської системи Росії від Swift», – сказав Чубаров.

За його словами, президент Росії Володимир Путін сяде за стіл переговорів тільки в тому випадку, якщо відчує ще більшу загрозу для себе особисто, ніж загроза звільнення Криму сьогодні.

«Путін не хоче покинути Крим, тому що для нього це не тільки політична, але і, можливо, фізична смерть. Тому має бути ще більша загроза, а ця найбільша загроза – це розпад Росії. Тобто Захід повинен змусити Росію піти з Криму перед загрозою ще більших для них загроз», – додав Чубаров.

Верховна Рада України офіційно оголосив 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».