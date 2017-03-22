СБУ заявляє про викриття російської мережі розвідників і диверсантів

Служба безпеки України заявляє про викриття розгалуженої резидентурної мережі, створеної спецслужбами Росії з завербованих українських громадян.

Як заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, ідеться про мережу, до якої Головне управління розвідки збройних сил Росії вербувало українських громадян, серед яких чинні військові ЗСУ і працівники режимних об’єктів. Метою роботи мережі був не лише збір інформації про об’єкти критичної інфраструктури півдня та сходу України та про дислокацію, озброєння і пересування українських військ, а також підготовка диверсій, сказав Ткачук.

«Ми провели багатоходову спецоперацію зі знешкодження резидентурної мережі російських спецслужб, яка діяла на півдні та сході нашої держави. Мережа, створена з колишніх та чинних українських військових, однією з цілей мала агентурне проникнення на об’єкти критичної інфрастуктури півдня та сходу України», – повідомив Олександр Ткачук.

За словами представника українських спецслужб, очолювала мережу жінка, яка живе в Одеській області. СБУ відстежувало дії мережі, і коли з’явилася інформація, що її керівники готують диверсію, актив цієї мережі затримали 19 березня в Одесі, в результаті спецоперації спецпідрозділу СБУ «Альфа», розповів Ткачук. За його словами, очільниця російської резидентурної мережі їздила до окупованого Криму на навчання, однак у цей час СБУ вже відстежувало всі її дії. Нині вона перебуває під вартою, інші затримані – теж перебувають під цілодобовим наглядом спецслужб, і надають інформацію, потрібну для слідства.

Ткачук також повідомив, що у членів мережі вилучили великий арсенал зброї, зокрема численні саморобні вибухові пристрої, пістолети, як звичайні, так і з глушниками, а також кілька одиниць саморобної вогнепальної зброї.

За даними СБУ, мережа контактувала з російськими кураторами з ГРУ Росії через інтернет, шифруючи повідомлення, однак українські працівники спецслужб розшифрували і зберегли переписку, попри спроби ї стерти.

Найближчим часом, стверджують в СБУ, очікувати спалаху диверсійної діяльності в Україні не варто, зокрема, завдяки знешкодженню цієї російської мережі.

Водночас Олександр Ткачук додає, що більшість інформації, отриманої від членів ліквідованої мережі, СБУ наразі не оприлюднює в інтересах слідства.

Влада України неодноразово заявляла про затримання осіб, підозрюваних у контактах із російськими спецслужбами і в намірах підготовки нападів на території України. Зокрема, минулого місяця голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що силовики провели понад 20 обшуків у підозрюваних у контакті з представниками спецслужб Росії.

Російська сторона висувала звинувачення у відповідь.