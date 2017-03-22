У Запоріжжі під час блокування «Сбербанку» порушень не було – поліція

У Запоріжжі поліція заявляє, що не виявила порушень громадського порядку довкола акції з безстрокового блокування роботи обласного відділення російського «Сбербанку», яка триває другий день поспіль.

Зараз біля входів до банківського відділення чергують активісти «Національного корпусу». Поспілкуватися з працівниками і керівництвом банківської філії кореспонденту Радіо Свобода не вдалося через їх відсутність на робочих місцях. Як повідомила охорона банку, установа не працюватиме 22 березня.

Наразі акції блокування роботи російського «Сбербанку» вже відбуваються у Києві, Дніпрі, Краматорську й інших містах України.

7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи.

У Національному банку України заявили, що якщо інформація про обслуговування російським «Сбербанком» власників «паспортів» ОРДЛО підтвердиться, то НБУ ініціюватиме запровадження до цього банку санкцій.

16 березня президент України ввів у дію рішення РНБО, відповідно до якого санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».